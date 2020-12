Sipam prevê quinta de céu nublado e chuva no período da tarde em todo o Acre

O tempo varia de parcialmente nublado a nublado e ocorrem pancadas isoladas de chuva com trovoadas

Sistema de Proteção da Amazônia informa que nuvens carregadas organizadas pelo fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera se espalham pelo Acre nesta quinta-feira (17).

A previsão é de um dia de céu nublado a encoberto, com pouco sol e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia nas cidades do oeste acreano.

Já na capital e demais regiões do Acre o sol ainda predomina e faz bastante calor. O tempo varia de parcialmente nublado a nublado e ocorrem pancadas isoladas de chuva com trovoadas no período da tarde.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima de 21°C, e máxima, entre 35ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima de 22ºC, e máxima de 32ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima de 21°C, e máxima, entre 35ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima 22ºC, e máxima de 30ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima 22ºC, e máxima de 29ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima de 22ºC, e máxima de 29ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima de 22ºC, e máxima de 34ºC.

