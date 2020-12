Suspeito de esfaquear homem é preso, ameaça policiais e joga fezes em camburão, em RO

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que estava em casa quando se desentendeu com o suspeito, e este o agrediu com uma faca o ameaçando de morte. De acordo com os policiais, não foi possível coletar informações sobre o motivo da briga devido o estado de saúde da vítima.

Os agentes foram até o endereço do suposto agressor que, questionado sobre o crime, disse que não sabia sobre o ocorrido, que não conhecia a vítima e negou envolvimento na agressão. No entanto, após a vítima reconhecer o agressor, ele recebeu voz de prisão.

O boletim também relata que foi necessário utilizar algemas para proteger os envolvidos porque o suspeito teria resistido à prisão, e que após ser colocado no camburão, o homem passou a chutar o veículo e ameaçar os policiais de morte. Durante o registro da ocorrência o suspeito foi mantido dentro do camburão pois possuía bolsas de colostomia e ameaçava arrancá-las.

O preso também teria forçado as algemas até se lesionar, e após ter as algemas afrouxadas, ele arrancou as bolsas e jogou as fezes no compartimento do camburão.