Visitante é presa ao tentar entrar com drogas nas partes íntimas em presídio do Acre

Uma visitante recebeu voz de prisão, na manhã desta quarta-feira, 16, na entrada da Unidade Penitenciária do Quinari, localizada no município de Senador Guiomard. Ela tentava entrar com 42 gramas de uma substancia aparentando ser maconha e 130 gramas de outra substância aparentando ser tabaco.

De acordo com o diretor operacional do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Glauber Feitosa, por volta das 9h30, durante a visita familiar, a visitante foi submetida ao scanner corporal, onde foi identificado algo estranho na região genital. Ao ser indagada, a mulher informou que estava menstruada.

Diante da informação, a policial responsável submeteu a visitante novamente ao scanner corporal e observou que o objeto estranho continuava a aparecer. Desta forma, a operadora foi falar com o diretor sobre o caso. Foi então neste momento que a visitante retirou o objeto e jogou por cima do muro.

Um dos policiais avistou quando o pacote caiu e levou até a guarda para a verificação na presença da visitante. A mulher disse que o material pertencia a ela que se tratava apenas de tabaco. Porém, ao abrir o pacote, foram encontradas 42 gramas do que aparentava ser maconha e 130 gramas do que aparentava ser tabaco.

Ao ser indagada, a mulher informou que receberia R$ 200,00 para levar a droga para dentro da cela, mas não informou para quem seria entregue.

Diante do ocorrido, a visitante recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Senador Guiomard para as medidas cabíveis. No âmbito da unidade, um procedimento administrativo será aberto para investigar quem receberia o material ilícito.

