Andressa Urach revela que está tentando engravidar de terceiro filho

Andressa Urach apareceu nas redes sociais para dar uma grande revelação. A ex-miss Bumbum de 36 anos revelou o desejo de ter seu terceiro filho, desta vez com seu atual namorado, Lucas Matheus.

“Parei ontem de tomar remédio. Vamos começar a tentar um neném”, publicou a musa em Story no Instagram.

Tanto Andressa como Lucas são criadores de conteúdo adulto na Privacy, fato que possibilitou que os dois se conhecessem. Lucas foi um dos atores selecionados, além de outros dois homens, para participar da gravação de um sexo grupal com a ex-Fazenda.

O casal oficializou o namoro em fevereiro deste ano e Andressa revelou que o relacionamento deles possui regras. Os dois seguem com a produção de conteúdo adulto, mas estão proibidos de beijar outras bocas.

Atualmente, Andressa é mãe de dois filhos: Leon, de dois anos, e Arthur, de 19. O mais velho, inclusive, era quem gravava os vídeos +18 da mãe, fato que gerou bastante polêmica quando foi anunciado. Hoje em dia, porém, Lucas Matheus é quem fica responsável pela direção.

Andressa Urach contou se voltaria a trabalhar como acompanhante de luxo

Vivendo uma nova fase em sua carreira, Andressa Urach voltou a causar polêmica ao comentar sobre uma eventual volta ao mundo das acompanhantes de luxo. Hoje, como produtora de conteúdo adulto, a ex-Miss Bumbum afirmou estar rica, mas não descartou retornar ao mundo dos programas caso sofra dificuldades financeiras.

“Eu sou ex-p*ta, se é que existe esse título, estou criando agora. Eu não trabalho mais com programa, porque estou rica por causa do Privacy. Mas, se faltar dinheiro, a gente volta a ser p*tinha de novo, porque eu gosto”, declarou a musa durante sua participação no show de humor Fritada.