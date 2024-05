VÍDEO: Influenciadora quase vomita ao cheirar produto da marca de Virginia Fonseca

Nessa quarta-feira (22), a influenciadora Ana Duarte deu o que falar ao publicar um vídeo testando alguns produtos da apresentadora Virginia Fonseca. Na ocasião, a criadora de conteúdo sinalizou que já fazia uso de alguns produtos da marca “WePink”, mas gostaria de experimentar uma nova linha da loja da Virginia. Porém, a linha “Candy”, mais adocicada, parece não ter agradado em nada a Ana.

A influenciadora afirmou que quando comprou os body splashs, não havia visto avaliações sobre os produtos, mas na altura em que eles chegaram, ela já tinha encontrado algumas críticas a respeito.

Antes de começar a experimentá-los, Ana Duarte explicou que teve a ideia de comprar vários perfumes dessa linha, porque ela já possui e adora um outro body splash doce da marca e, automaticamente, achou que gostaria desses mais novos.

Logo de início, a criadora de conteúdo decidiu experimentar o Body Splash Waffle e afirmou que começaria por ele, porque viu que estava sendo bastante criticado. O que ela, possivelmente, não esperava era como iria reagir ao cheiro do produto. Ana Duarte borrifou o perfume na embalagem e ao cheirá-lo começou a ter ânsia de vômito. A jovem não conseguia se conter e teve frequentes ânsias, não conseguindo mais chegar perto do body splash de maneira alguma.

Insistente, Ana Duarte experimentou todas as outras fragrâncias, mas nenhuma delas a enjoou da mesma forma que a primeira. Não é surpresa alguma que o vídeo da jovem tenha viralizado e causado nas redes. Os internautas não deixaram essa reação passar despercebida e opinaram sobre o assunto. “A menina quase tenta um derrame na hora de sentir o cheiro do body Splash de waffle da Virgínia KKKKKKKKKK”; “Essa mona fazendo review da nova coleção de body splash da Virginia eu to passando mal KKKKKKKKKKKKKKK (e ela também)”, comentaram usuários do X – antigo Twitter.

Veja o momento: