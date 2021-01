Adolescente de 13 anos é atingido por 5 tiros no Taquari; bandidos estavam em carro

Jovem estava com amigos em uma distribuidora da capital, quando quatro criminosos chegaram

Um adolescente de 13 anos foi atingido por 5 tiros, na noite desta sexta-feira (15), na rua Baguari, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, o adolescente estava com amigos em uma distribuidora, quando quatro criminosos que estava em um carro modelo Palio de cor prata chegaram no local.

Os bandidos baixaram os vidros do veículo e atiraram contra o adolescente, que foi atingido por 5 tiros, sendo que dois disparos atingiram as nádegas, dois a perna e um a coxa do jovem. Os outros adolescentes que estavam na companhia da vítima conseguiram correr e não foram atingidos pelos tiros. Após a ação, os criminosos fugiram.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros a vítima que encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde dele é estável.

A Polícia Militar colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A motivação do crime é desconhecida pela polícia.

O caso está sendo investigado por Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

