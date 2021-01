Ano novo com leitura, séries, filmes e muito mais na coluna ‘A Culpa é dos Spoilers’

Chegou 2021! E enquanto a tão sonhada vacina não chega junto, vamos continuar tomando as precauções e não ser iguais aos sem noção que até festa de revéillon secreta fizeram… Confira as dicas e boa diversão!

A PERFORMANCE POLÍTICA DO ÓDIO

“Solução de Dois Estados” com certeza vai ganhar uma edição no futuro cheeeia de fortuna crítica, porque esse livro simplesmente trabalha de forma incrível a onda crescente/fortificante do ódio no Brasil, principalmente envolvendo o cenário político + religioso. Partindo do micro (uma relação de muito rancor entre dois irmãos) para tratar do macro (situação de um país e como ele é afetado por ideologias artísticas/sociais/políticas, etc), não é uma leitura fácil, mas quando chega ao final, a gente começa a ver as coisas – incluindo nós mesmos – com outros olhos.

Disponível para compra em versão física e digital.

GOSSIP GIRL DE ÉPOCA

Baseado nos romances da escritora Julia Quinn, “Bridgerton” já chega com o selo de poder da Shonda Rhimes (dona das séries “Grey’s Anatomy” e “Scandal”). Essa primeira temporada, inspirada no livro “O Duque e eu”, traz todo um conflito temperado com fofoca e jogos de poder do século XIX, além de falar (sutilmente, dado o contexto histórico) de feminismo, machismo e preconceito. Já podem vir as outras temporadas, tudo que a gente precisa pra aliviar aqueles dias mais difíceis.

Disponível na Netflix.

PRINCESA ESMERAAALDA!

O Prime Video da Amazon trouxe esta pérola dos animes para o seu catálogo: Guerreiras Mágicas de Rayearth! Os traços clássicos, a história cheia da vibe Garota Mágica, muita transformação, poder dos elementos, reviravolta perto do final — AAAAH! Clássico que vale revisitar, criação do mesmo grupo (o CLAMP) que trouxe Sakura Card Captor.

Disponível do Amazon Prime Video.

TENSÃO POR CIMA DE TENSÃO

Em “A Caça”, seguimos um pesadelo desenfreado acontecendo diante dos nossos olhos: um homem recém-divorciado, que começou a trabalhar em uma creche, é acusado por uma menina de 5 anos de comportamento impróprio. Perseguição, dúvida, medo e revolta são as consequências. E o final… Socorro, pra ver uma vez só e nunca mais esquecer.

Disponível do Amazon Prime Video.

PRA COLOCAR NA PLAYLIST

