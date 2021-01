Bocalom garante que vai arrumar espaço para quem ficou de fora do Aquiri Shopping 

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) concedeu uma entrevista ao ContilNet nesta terça-feira (5), onde acalmou os 160 comerciantes que não foram contemplados com um box no empreendimento Aquiri Shopping.

Segundo o chefe do executivo municipal, uma solução será encontrada. Inicialmente, o objetivo da gestão é identificar os comerciantes que serão despejados do camelódromo do calçadão da Benjamin Constant.

“Vamos resolver isso no diálogo, primeiro vamos identificar quem são. Os que já ganharam espaço no Shopping ótimo, os que não conseguiram, vamos definir quem são, quantos são, para buscarmos uma alternativa para eles”, declarou.

O gestor disse que não irá deixar os empreendedores desamparados já que isto iria contra seu programa ‘Produzir para Empregar’, que visa a geração de emprego e renda à população. “O que a gente quer é que as pessoas tenham dignidade, para isso, elas tem que ter Deus, saúde e dinheiro. A gente quer que eles trabalhem, mas, de forma organizada”, argumentou.

