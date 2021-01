Mais de 100 camelôs não conseguem vaga no Aquiri Shopping e serão despejados

A inauguração do Aquiri Shopping deve trazer o primeiro conflito ao prefeito Tião Bocalom (Progressistas). Isso porque mais de cem comerciantes que não adquiriram vaga no espaço estão sendo retirados do Calçadão da Benjamin Constant.

Segundo informações repassadas por comerciantes, os 487 espaços construídos no empreendimento não comportam os mais de 550 trabalhadores. Por isso, muitos estão sendo forçados a desmontar suas bancas desde a inauguração do complexo Aquiri.

Um comerciante identificado por Carlos Alencar conversou com a reportagem e disse que a situação está causando divergências entre os próprios colegas de profissão. “Já estamos brigando entre a gente mesmo, pois uns dizem uma coisa, outros defendem outra, e nós só queremos uma resposta da prefeitura sobre a situação”, reclamou

Uma outra comerciante do local, Leia Santos, disse que só foram contemplados a uma vaga ao Shopping Aquiri os que pagaram o cadastro, mas, na época, disseram que seria gratuito. “Quem não realizou e pagou esse cadastro não foi chamado para lá”, revelou.

Resposta da prefeitura

Ailton Oliveira, atual diretor de Comunicação da prefeitura de Rio Branco, contou que o prefeito Tião Bocalom vai tomar as decisões da melhor maneira possível para atender a população. “Será feito tudo com ordem e decência de forma que a população seja beneficiada”, ressaltou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários