Cantor filho de Mr. Catra posta mensagem de despedida e MC Mirella pede ajuda

O cantor Luck Muzik, um dos mais de 30 filhos de Mr. Catra, causou grande preocupação aos seguidores dele nas redes sociais, nesta sexta-feira (15/1). O artista postou uma série de mensagens de despedida, nos Stories do perfil dele no Instagram.

“Todas as pessoas em volta me odeiam. Vou me matar e que se foda todos. Adeus todos. Estou me despedindo literalmente desse mundo. Estou de saco cheio da minha vida. Das pessoas fingindo estar me ajudando. Todo dia eu tento, mas estou sendo fraco.”

MC Mirella, com quem ele já fez uma parceria no passado, chegou a pedir ajuda de seus seguidores para tentar encontrar o amigo. “Gente, me ajudem a achar o Luck Muzik, não sei o que fazer em nome de Jesus. Ele está pelo Rio de Janeiro, acho que pela Barra”, escreveu a funkeira em seus Stories.

