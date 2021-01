Carro com cinco pessoas capota após acidente na BR-364, no interior do Acre

Cinco pessoas ficaram feridas após um grave capotamento na manhã desta terça-feira (12), no km 49 da BR-364, sentido Sena Madureira a Manoel Urbano.

Segundo informações de populares, o carro de modelo Kwid trafegava supostamente em alta velocidade quando acabou perdendo a direção e capotando na pista. Aparentemente sem causa plausível, pois não possuía buraco ou desvio na rodovia.

Dentro do veículo estavam dois adultos, dois adolescentes e uma criança. Os passageiros do veículo ficaram apenas com escoriações pelo corpo. Apenas a criança teve uma lesão grave em um dos olhos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos às vítimas, que foram encaminhadas para o hospital João Câncio Fernandes em Sena Madureira.

A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. Um laudo sobre o acidente ficará pronto em 30 dias, e o caso ficará a cargo do Juizado de Trânsito.

