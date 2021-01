Centro Universitário Uninorte abre Processo Seletivo para o curso de Medicina

O Processo Seletivo 2021.1 tem por objetivo a seleção e classificação de candidatos à matrícula no 1º semestre letivo. O período de inscrição é de 05/01/2021 a 18/01/2021, exclusivamente via internet, no site https://vestibular.uninorteac.edu.br/ ou www.strixeducacao.com.br. Serão oferecidas dez vagas, em regime pedagógico e contratual semestral.

As provas serão realizadas no Centro Universitário Uninorte. Aplicadas no turno vespertino, das 14h00 às 18h00 (horário local da cidade de Rio Branco/AC), no dia 22/01/2021 (sexta-feira), devendo o candidato observar os horários de abertura e fechamento dos portões previstos no edital. O valor da taxa de inscrição será de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

No ato da matrícula, o candidato deverá efetuar o seu pagamento e assinar o instrumento de adesão ao contrato de Prestação de Serviços Educacionais, juntamente com o responsável financeiro, se for o caso, conforme exigência em regulamento financeiro do Centro Universitário Uninorte, devendo, ainda, entregar a documentação exigida no edital.

Para realizar a inscrição é importante que seja feita a leitura do edital completo publicado no dia 05 de janeiro de 2021 no site https://vestibular.uninorteac.edu.br/ na página de editais.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários