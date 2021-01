Como investir e ganhar R$ 1,5 milhão sem participar do Big Brother

Entra ano, sai ano, e uma das poucas certezas que temos é que haverá mais uma edição do Big Brother Brasil, o maior reality show do País. Em sua 21ª edição, o programa deste ano promete ser o mais longo da história, indo do dia 25 de janeiro até o início de maio. O valor do prêmio segue sendo de R$ 1,5 milhão.

A última edição bateu uma série de recordes de audiência e entrou, inclusive, para o Guinness World Record ao registrar 1,5 bilhão de votos do público em um paredão, a maior quantidade já contabilizada por um programa de televisão. No total, foram exatamente 1.532.944.337 de votos.

