Concursos no AC, fechamento de agências do BB e chegada de vacina; confira as mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

Vacina contra covid no AC começa dia 25 e Gladson manda exonerar apoiadores de Mazinho

A porta-voz do governo Gladson Cameli, a jornalista Mirla Miranda, divulgou em suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (11), o público prioritário para aplicação da vacina da contra a covid-19 no Acre. Miranda pontuou que de acordo com o governador Gladson Cameli, a vacinação começará a partir do dia 25 de janeiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Conforme adiantado pelo ContilNet na última sexta-feira (8), o governador Gladson Cameli mandou exonerar pelo menos 15 pessoas de seu governo indicadas pelo prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim e sua esposa, a deputada estadual Meire Serafim. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Bocalom anula nomeações de “petistas” na Prefeitura de Rio Branco e dona de autoescola no AC condenada a 28 anos por enganar ao menos 17 clientes

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre não absolveu a proprietária de uma autoescola de Manoel Urbano que praticou estelionato. Desta forma, foi mantida a condenação estipulada em 28 anos e dois meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.820 dias-multa. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) anulou as nomeações de servidores ligados às gestões anteriores de Socorro Neri (PSB) e Marcus Alexandre (PT). O decreto saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (12). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Processo seletivo do Detran e fechamento de agências do Banco do Brasil no Acre

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), já deu início aos procedimentos legais para a realização de um novo processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas temporárias para funções técnicas e operacionais no órgão. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O Acre não ficará de fora da política de desmonte do Banco do Brasil pelo governo Bolsonaro. É o que diz o presidente do Sindicato dos Bancários no estado, Eudo Rafael, e, entrevosta ao A Tribuna. De acordo com ele, sete agências em Rio Branco e no interior estariam na lista de desligamenro do ministro da Economia, Paulo Guedes. CONFIRA NA ÍNTEGRA. QUINTA-FEIRA Bares e restaurantes podem fechar no AC e PF prende homem acusado de abusar de criança e divulgar vídeos

O Comitê de avaliação da Covid-19 deverá decretar medidas preventivas mais rígidas para conter o avanço da pandemia do Covid-19 no Acre. A informação foi dada pelo secretário de saúde, Alysson Bestene, em entrevista ao ContilNet nesta quinta-feira (14). CONFIRA NA ÍNTEGRA. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (14), em Rio Branco, a “Operação Despudor”, a fim de cumprir dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Rio Branco, contra um suspeito de abusar sexualmente de uma criança e publicar estes abusos em redes sociais. CONFIRA NA ÍNTEGRA. SEXTA-FEIRA Bombeiro morre após levar tiro na cabeça e concurso da PF

O bombeiro civil Kemerson Ramon Oliveira Barroso, de 33 anos, que foi ferido com um tiro na cabeça na noite deste quinta-feira (14), na região da Baixada da Sobral morreu horas depois no Centro Cirúrgico do Pronto Socorro de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Polícia Federal publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (15/1) o edital do segundo maior concurso já promovido pela instituição. São 1,5 mil vagas para agente de polícia, escrivão, papiloscopista e delegado. Há expectativa de convocação de mais 500 excedentes. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

