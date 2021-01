Comitê pode decretar fechamento de bares, parques públicos e academias no AC

O Comitê de avaliação da Covid-19 deverá decretar medidas preventivas mais rígidas para conter o avanço da pandemia do Covid-19 no Acre. A informação foi dada pelo secretário de saúde, Alysson Bestene, em entrevista ao ContilNet nesta quinta-feira (14).

De acordo com Bestene, o decreto com novas medidas se faz necessário devido ao aumento de casos da doença registrado diariamente no boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). “Estamos analisando e podemos tomar medidas mais duras, como por exemplo, o fechamento de alguns segmentos da sociedade”, declarou.

Questionado sobre quais atividades poderiam ser ‘sacrificadas’, Alysson disse que ainda não se tem nenhuma decisão tomada, mas, citou algumas, como bares, espaços públicos e academias.

O gestor da saúde encerrou garantindo que não existe a intenção do governo em fechamento total do comércio.

A decisão de restrição em algumas atividades deve ser anunciada na próxima classificação de risco do Estado. Somente nesta quinta, o Acre já registrou 283 casos de covid-19 e 3 mortes.

