DNIT diz que ponte sobre o Rio Madeira fica pronta em março de 2021

"Dos 800 metros já temos cerca de 700 m pavimentados", disse o gestor do órgão em Rondônia

O superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura em Rondônia, André Lima dos Santos, disse que a ponte sobre o Rio Madeira ficará pronta no final de março.

Em entrevista ao site Rondoniaaovivo, ele disse ainda que o atraso na entrega se deu pela falta de aço no mercado e pela alta no dólar, fatores ocasionados pela pandemia do coronavírus.

“A empresa que está na obra comprou em junho de 2020 todo o aço necessário para a conclusão. Mas, ocorreu a pandemia, subida do dólar e as siderúrgicas exportaram toda a matéria prima, deixando o mercado nacional desabastecido. Hoje, quem procura por aço só recebe, no mínimo, em março”, disse.

A finalização estava prevista para dezembro de 2020.

“Hoje o aterro está 100% concluído. Dos 800 metros já temos cerca de 700 m pavimentados. O aço para a obra chegou em dezembro e estamos trabalhando em dois turnos. Informamos à sociedade que o nosso prazo de entrega da ponte é no final de março de 2021, podendo até terminar antes”, finalizou o superintendente.

