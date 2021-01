Gleici Damasceno posa em cenário tropical na Bahia

Gleici Damasceno venceu o BBB de 2018, e hoje é uma famosa influenciadora digital.

A atriz tem aproveitado o início de ano em um dos cenários mais bonitos do Brasil: Trancoso, Bahia. Gleici esbanjou beleza para os cliques na Pousada Bahia Bonita, com água de coco na mão e um look bem praiano.

Confira os takes:

Gleici pediu R$ 60 emprestado para seletiva do BBB18

História que inspira! Gleici Damasceno, campeã do BBB18, contou que precisou pedir R$ 60 a uma amiga para conseguir ir à seletiva do programa.

A acreana participou da edição do Altas Horas, da TV Globo, no último sábado (2), e disse que não tinha um centavo no bolso quando recebeu a ligação da produção do programa.“Jaicelene, o nome dela [da amiga].

Eu disse: ‘Jaice, mas não tenho um centavo’. E [a seletiva] era em um estado vizinho. Ela falou assim: ‘Tenho R$ 60 reais aqui’.

Era o dinheiro que ela tinha, e me deu esse dinheiro. Consegui comprar a passagem de ida, não tinha como voltar, mas fui mesmo assim, sozinha.

Quando voltei, fiquei com isso no coração: eu vou entrar. Quando vi, estava lá dentro”, contou a jovem.

Em conversa com Serginho Groisman, Gleici confessou que não imaginava que pudesse conseguir entrar no BBB, mas que foi para a seletiva achando que sairia do reality com o prêmio de R$ 1,5 milhão.

“Eu também mandei uma mensagem para um amigo meu, que foi a primeira mensagem que ele me mostrou quando eu saí. Disse assim: ‘Amigo, acho que eu vou entrar no programa e vou ganhar R$ 1,5 milhão'”, contou a vencedora.

“Quando eu saí do programa, ele falou: ‘Olha aqui a mensagem que você me mandou’. E isso mudou minha vida, minha história”, confessou.

Curtindo o Rio de Janeiro Pleníssima, maravilhosa, linda, deusa, gata… sobraram elogios para o clique que Gleici Damasceno postou em sua timeline nas redes sociais.

Aproveitando o intenso calor e sol forte, a campeã do Big Brother Brasi 18 posou de biquíni e óculos escuros, diante de uma bela paisagem natural da cidade do Rio de Janeiro.

Na legenda, a acreana foi breve.”RJ”, escreveu, acrescentando um emoji de coração.Além do corpo em forma, os seguidores elogiaram os fios naturais, encaracolados.

“Esses cachos combinam mais contigo do que o cabelo liso”, disse uma internauta. “Meu Deus… Que corpo, que sorriso, que pele, que cabelo, que luz!”, destacou um fã.

“Mermã, porque tão perfeita?”, indagou a infliencer Thaynara OG.

A imagem está no Instagram @gleicidamasceno

Transição capilar Com a quarentena, Gleici aproveitou para fazer a transição capilar ´processo no qual o alisamento químico é deixado de lado, para que os fios naturais venham à tona – e passou a usar um mega-hair.

As madeixas de 40 centímetros foram colocadas através da técnica Ponto Micro Screen feita por Marla Muniz.

Gleici começou a alisar os cabelos aos 15 anos, para ficar parecida com as meninas de sua escola.

“Eu gostava do meu cabelo, mas queria estar dentro daquele padrão”, recordou.

