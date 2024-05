Morre o médico Leonardo José Rangel Diel, aos 71 anos; CRM do Acre lamenta perda

O médico Leonardo José Rangel Diel, que atuou no Acre por mais de 24 anos, morreu nesta quarta-feira (8). A morte foi confirmada pelo Conselho Regional de Medicina no Estado do Acre (CRM-AC), que emitiu uma nota de pesar, lamentando a perda.

Leonardo José Rangel Diel era natural do Rio de Janeiro e tinha 71 anos. “A comunidade médica do Acre lamenta a perda do profissional, cujo comprometimento e dedicação à medicina serão sempre lembrados”, disse um trecho da nota.

“Neste momento de dor, expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e colegas. Que encontrem conforto na lembrança dos bons momentos compartilhados e no legado de bondade e comprometimento com a medicina deixado por ele”, completa a nota.

Veja na íntegra: