William Bonner é atacado em rede nacional por morador do RS: “por que a Globo só veio agora?”; VÍDEO

William Bonner, âncora do Jornal Nacional, está liderando as transmissões de Porto Alegre, uma cidade afetada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. No entanto, um vídeo nas redes sociais viralizou nesta terça-feira (08). Ele mostra um homem insultando e constrangendo Bonner.

A aparente demora da emissora em enviar seus principais jornalistas para a região tem gerado descontentamento entre alguns habitantes locais. No vídeo, o indivíduo questiona o motivo pelo qual a Globo só decidiu cobrir a situação no RS recentemente, criticando a emissora por sua suposta falta de presença durante os momentos mais críticos da tragédia.

Além de William Bonner, a Rede Globo também deslocou outros profissionais renomados, como Ana Paula Araújo, Flávio Fachel, Marcelo Cosme e Patrícia Poeta, para cobrir os desdobramentos da tragédia no estado.

Veja o vídeo:

Insultos e desinformações

“Por que a Globo só veio agora gravar aqui? Por que ninguém estava aqui antes?”, indaga ele. As críticas não poupam a qualidade do trabalho jornalístico, classificando-o como “lixo” e alegando que a emissora estava mais preocupada em transmitir eventos de entretenimento do que em cobrir a crise local.

O homem proferiu diversas informações falsas, alegando, por exemplo, que pessoas morreram enquanto a primeira-dama, conhecida como Janja, assistia a um show de Madonna.

No entanto, é importante ressaltar que Janja optou por adiar sua viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar o presidente Lula no auxílio às vítimas das enchentes. Outra falsa alegação é a de que o empresário Luciano Hang teria disponibilizado mais recursos do que as autoridades federais para o socorro às vítimas.

Na realidade, o governo mobilizou considerável apoio logístico, incluindo aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) e equipamentos de resgate.