Gusttavo Lima exibe corpão sarado e fãs se apaixonam

Gusttavo Lima deixou os seguidores do Instagram babando ao surgir sem camisa, com os músculos à mostra e com as veias saltadas.

Com os braços para cima, apenas de shortinho, o sertanejo deu o que falar na web.

“Seguimos”, legendou o sertanejo, que tirou a foto em um dos cômodos da sua mansão da fazenda em Goiás, onde está passando o final de semana com Andressa Suita, sua ex-esposa, e os dois filhos, Samuel e Gabriel.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Senhor amado, pressão até abaixou”, afirmou uma fã.

“Olha essas veias“, observou outra. “Ai perfeito“, exaltou mais uma. “Que isso, bebe“, escreveu uma quarta.

Essa não é a primeira vez que o corpão de Gusttavo Lima chama a atenção no Instagram.

Recentemente, em um clique na academia, o cantor tirou o fôlego dos internauta.

Em um clique, o cantor mostrou o braço e o dorsal bem musculosos e com veias saltadas.

“Seguimos“, legendou Lima, se referindo aos treinos pesados.

Em outro momento, o artista ainda postou uma foto pegando peso. Focado, o bonitão ostentou seus músculos e abdômen sarado.

