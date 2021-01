Léo Dias divulga acreana no BBB 21: Estudante da Ufac aparece em vídeo vazado da Globo

É possível acompanhar parte da entrevista da Miss e estudante do curso da Ufac de Inglês; veja

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

O colunista do jornal Metrópoles, Leo Dias, teve acesso exclusivo a um vídeo promocional da 21ª edição do Big Brother Brasil, que estreia em 25 de janeiro na Rede Globo.

Segundo fontes do colunista, os anônimos que aparecem na chamada têm grande probabilidade de estarem no grupo da ‘Pipoca’, pois o diretor Boninho os teria selecionado a dedo para o vídeo. O vídeo promocional vazado tem a participação da acreana Ana Luíza, de 24 anos, que enviou sua inscrição para a edição deste ano. É possível acompanhar parte da entrevista da Miss e estudante do curso da Ufac de Inglês. Veja!

Divididos em dois grupos: Camarote x Pipoca, os participantes estarão confinados em um hotel no RJ. O vencedor(a) da edição leva para casa R$1,5 milhão, 2º R$ 150 mil e 3º R$50 mil.

Acompanhe o perfil de Ana Luíza no Instagram: @annasturmer

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários