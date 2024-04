Acre estima colher quase 200 mil toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em março; veja

O estado do Acre manteve a variação positiva do mês de fevereiro para a colheita de cereais, leguminosas e oleaginosas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em seu Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) nesta terça-feira (23), a expectativa é de 187.862 toneladas na safra.

Segundo a Agência de Notícias do Acre, o presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), Pádua Bruzugu, ressaltou os progressos recentes:

““Desde 2018, a Cageacre vem passando por um aumento significativo de operacionalização em suas unidades armazenadoras na limpeza, secagem de milho e beneficiamento de arroz, em consequência da reorganização da unidades, com melhorias pontuais, com poucos investimentos, e, principalmente, com o comprometimento da equipe para melhor atender nossos produtores rurais”, comentou.

Dados da colheita

De acordo com os dados, a safra é liderada pela mandioca, com 469.755 toneladas; seguida pelo milho, com 119.841 toneladas; e pela banana, com 89.226 toneladas.

Aparecem ainda:

Soja – 60.585 toneladas;

Cana-de-açúcar – 11.306 toneladas;

Laranja – 5.368 toneladas;

Arroz (casas) – 4.447 toneladas;

Feijão – 2.896 toneladas;

Café (canephora) – 2.771 toneladas;

Fumo (folhas) – 41 toneladas.

Outra estratégia chave é ampliar os serviços da Cageacre para incluir o beneficiamento e secagem de grãos de café em Porto Acre, o que permite absorver a produção local de café.