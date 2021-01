‘Morte’ de Pedro Bial aparece entre os assuntos mais comentados do Twitter

Nome do jornalista aparecia em 6º lugar nos trending topics do Twitter no Brasil

Até as 9h30 desta sexta, o nome do jornalista da Globo aparecia em 6º lugar nos trending topics do Twitter no Brasil.

Na plataforma, usuários se questionavam se Pedro Bial havia, de fato, morrido. Uns lamentavam a morte, enquanto outros criticavam a velocidade dos internautas em “matar” uma celebridade.

O assunto, claro, gerou memes que se espalharam pela internet na manhã desta sexta. Trata-se, no entanto, de uma fake news.

O que circula no Twitter é que o boato teria iniciado por uma conta que tentava se passar por um jornalista do Portal R7. Pedro Bial segue vivo.

Há pouco mais de um mês, uma situação semelhante ocorreu com o apresentador Silvio Santos. Na ocasião, a “morte” dele se tornou um dos assuntos mais comentados após sua biografia no site Wikipédia ser modificada, afirmando que o dono do SBT teria morrido em decorrência de uma fimose.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários