Neymar desarquiva fotos com Bruna Marquezine e fãs comemoram

Bruna Marquezine e Neymar Jr. estão separados desde de outubro de 2018, mas, mesmo assim, os fãs do ex-casal, chamado carinhosamente de “Brumar”, não conseguem superar o fim. Tanto que uma simples atitude do jogador fez com que os seguidores ficassem cheios de esperanças de uma possível reconciliação: ele desarquivou as fotos que tinha com a atriz em seu Instagram.

Entre as imagens, estão alguns eventos que Neymar e Bruna foram juntos, além de uma campanha para uma marca de lingerie, em que eles aparecem em cliques quentes, trocando beijos e carinhos.

Não demorou muito para os fãs do ex-casal se empolgarem, imaginando a volta do namoro dos dois. “Neymar desarquivou todas as fotos com a Bruna Marquezine, será que Brumar está de volta? Por favor, se for sonho não me acorde”, brincou um. “Meu Brumar está vivo”, comemorou outro. “Se Neymar e Bruna voltarem, eu volto a acreditar no amor”, exagerou um terceiro. “Acabei de ler aqui que o Neymar desarquivou as fotos com a Bruna Marquezine no Instagram e, ao confirmar, vi que esbocei um leve sorriso sem querer. Dá não, BruMar me pega ainda”, declarou mais um.

Neymar e Bruna ficaram juntos por cerca de seis anos, tendo diversas idas e vindas entre 2012 e 2018. A última delas foi na virada de 2017 para 2018, quando retomaram o relaciomento durante o réveillon em Fernando de Noronha, depois de uma temporada separados. O fim “oficial” aconteceu em outubro de 2018. Na época, a atriz contou que o término foi escolha do jogador. “Sim, nós terminamos. Foi uma decisão que partiu dele, mas existe muito respeito, muito carinho. Por ele e por tudo que a gente viveu”, disse Bruna.

