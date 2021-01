Polícia Civil prende pai acusado de estuprar filhos trigêmeos de 11 anos

Além dos atos libidinosos da conjunção carnal, ele também mostrava vídeos com conteúdos impróprios

Um homem, de 53 anos, foi preso na manhã deste sábado (9) acusado de estuprar os filhos trigêmeos, de 11 anos. De acordo com a Polícia Civil, ele foi detido em Araruama (RJ) e vai responder por estupro de vulnerável.

As investigações foram comandadas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA) de Niterói. De acordo com os agentes, o pai abusava sexualmente dos filhos, que moram no bairro de Icaraí, em Niterói. Conforme o jornal Extra, os trigêmeos contaram que o pai dizia que mataria a mãe e avó deles caso denunciassem o abuso.

Além dos atos libidinosos da conjunção carnal, ele também mostrava vídeos com conteúdos impróprios e ameaçava as crianças. Segundo a polícia, a ação foi realizada de forma a proteger e minimizar, ao máximo, qualquer efeito traumático para a família. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde está à disposição da Justiça.

