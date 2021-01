Prefeito Zequinha Lima participa de ação emergencial para reduzir casos de dengue em Cruzeiro do Sul

Controle da dengue e de outras doenças faz parte do plano de trabalho para os primeiros 100 dias de sua gestão

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou, nesta segunda-feira (11), um mutirão de educação em saúde para o combate à dengue. O município apresentou o maior número de casos da doença em 2020, entre os municípios do Acre, e o Prefeito Zequinha Lima coordena a ação emergencial em confronto ao mosquito transmissor.

O mutirão teve início pelo bairro da Várzea com a participação do Secretário Municipal de Saúde, Dr. Agnaldo Lima, e dos agentes de endemias que estão visitando os moradores para conscientizar sobre a limpeza dos quintais para eliminar os locais de reprodução do Aedes Aegypti.

De acordo com o prefeito, o controle da dengue e de outras doenças faz parte do plano de trabalho para os primeiros 100 dias de sua gestão.

“Pensando em evitar o aumento dessas doenças, lançamos essa campanha de 100 dias. O Acre teve mais de 5 mil casos de dengue e, só em Cruzeiro do Sul, foram mais de 2,7 mil casos. Então, é um número alto e precisamos trabalhar com essa realidade no sentido de fazer um trabalho preventivo. Nosso objetivo é mudar esse quadro”, afirmou Zequinha.

