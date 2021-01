Rio Juruá volta a transbordar em Cruzeiro do Sul e famílias seguem desabrigadas

A Defesa Civil Municipal informou na manhã deste domingo (10), que às 6h o nível do Rio Juruá chegou a 13.22 metros. O nível das águas voltou a se elevar, após uma vazante que deixou a situação mais tranquila até a última quinta-feira, quando o rio chegou a 12.93 metros, abaixo da cota de transbordamento que é de 13 metros.

Segundo José Lima coordenador da Defesa Civil Municipal, apesar da enchente, o nível das águas está numa tendência para estabilizar e as informações é que no município de Porto Walter, na parte de cima, o manancial apresenta sinais de vazante. “No entanto, estamos sempre em alerta porque as previsões mostram um volume de chuvas maior do que o normal para a região”, explica.

Até o momento, três famílias que estavam em situação de risco foram retiradas e colocadas em casas alugadas pela prefeitura, é o chamado aluguel social. Cerca de cinco mil famílias em vários bairros permanecem com suas ruas inundadas e o transporte terrestre foi substituído por barcos, já o abastecimento de água potável também foi afetado, segundo os moradores.

Por medida de segurança, a Energisa suspendeu o fornecimento de energia nas áreas inundadas. Na última quinta-feira, um protesto bloqueou a saída de Cruzeiro do Sul para a BR-364 na Ponte da União, os moradores exigiam o restabelecimento da energia que se tornou inviável com a nova elevação no nível das águas.

