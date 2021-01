Semana inicia com mais de 70% dos leitos de UTI ocupados no Acre, diz Sesacre

Com o avanço da pandemia do coronavírus no Acre, a ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em todo o Estado aumenta consideravelmente.

Nesta segunda-feira (25), o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informa que 70,7% estão com pacientes em estado grave.

Os leitos comuns estão com 57,8% já ocupados. Foram identificados 248 pacientes internados nos estabelecimentos monitorados, dos quais 166 com teste positivo para covid-19. Do total hospitalizado, 62 estão em UTI e 186 em leitos (clínicos, obstétricos ou pediátricos).

Nas últimas 24 horas, mais de 100 novos casos foram diagnosticados e 4 pessoas morreram pela doença.

