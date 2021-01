Testes de covid-19 no Hospital de Campanha de Sena Madureira são retomados

O secretário de estado de Saúde Alysson Bestene garantiu nesta terça-feira (12), ao ContilNet, que os serviços interrompidos no Hospital de Campanha de Sena Madureira estão sendo normalizados aos poucos.

Os testes de PCR para detectar infecção pelo coronavírus já foram retomados, faltando apenas a chegada dos testes rápidos. Cerca de 40 mil estão sendo adquiridos por licitação e parte deles será encaminhada à unidade de saúde do município.

Ele informou ainda que uma ambulância do Samu vai fazer o transporte de pacientes entre Sena Madureira e Rio Branco após o veículo da cidade do interior ter sido supostamente retirado do hospital pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), que se desentendeu com o governador Gladson Cameli (sem partido) na semana passada.

Um carro para fazer a entrega de alimentação no hospital também está sendo providenciado em substituição.

“Uma equipe de assistência já está providenciando para ir lá para reorganizar o fluxo e assim minimizar os prejuízos para a população e não criar nenhum tipo de problema no hospital”, disse o gestor.

Todos esses serviços teriam sido interrompidos pela prefeitura por conta do desentendimento entre o prefeito e o governador.

