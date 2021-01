Tio do governador Gladson Cameli morre em Rio Branco após fazer cirurgia na perna

O governador Gladson Cameli lamentou na noite deste domingo (3) a morte de seu tio-avô Eleonísio Correia Teles, de 93 anos. Ele estava internado em um hospital de Rio Branco há alguns dias devido a uma cirurgia em uma de suas pernas.

Gladson disse que o tio-avô contraiu uma pneumonia no período em que esteve internado, e infelizmente não resistiu, sofrendo falência múltiplas dos órgãos.

“Tio Léo, que foi casado com minha tia Mansura (in memoriam), irmã do meu avô Marmud, era uma pessoa muito amada por toda a família. Agora nos deixa boas lembranças e um legado. Sentirei muita falta do bom humor e das piadas. Meu tio era uma pessoa extremamente feliz, animado e ativo. Neste momento de grande dor, rogo ao nosso bom Deus que console o coração de todos os nossos familiares enlutados por esta imensurável perda. Descanse em paz, tio Léo”, disse o governador.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários