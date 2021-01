Veículo roubado na capital é recuperado pela Polícia Militar no município de Capixaba

Veículo foi localizado as margens do rio Chipamano, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia

Policiais militares do município de Capixaba prenderam, na manhã deste sábado (23), um homem e apreenderam um adolescente de 17 anos, com um carro roubado. O veículo Jeep Renegade de cor branca foi localizado as margens do rio Chipamano, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia.

Os indivíduos abandonaram o automóvel e fugiram, mas a PM foi acionada por moradores da região e conseguiu localizar o carro e posteriormente deter os suspeitos do crime.

A guarnição encaminhou a ocorrência para Delegacia de Polícia Civil da cidade de Capixaba para serem tomadas todas as providências necessárias ao fato.

