Xuxa anuncia saída da Record e revela que deixará o Brasil

Xuxa Meneghel está de saída da Record. O seu destino? Por enquanto, é ficar fora da televisão aberta. A apresentadora abriu o seu coração e revelou gratidão para a emissora de Edir Macedo pelos últimos cinco anos.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, a loira anunciou: “Eu estou me despedindo da minha casa”.

Carolina Ferraz logo explicou a declaração: “Essa casa a que Xuxa se refere é a Record, onde desde 2015 esteve à frente de várias atrações”.

“Eu tenho muita gratidão pelo que vivi aqui. O Dancing Brasil foi um dos programas mais bonitos da minha carreira. Essa casa que você [Carolina Ferraz] está e que me acolheu por cinco anos… Eu nunca me despedi com tanta dor”, acrescentou a famosa.

Xuxa ainda confessou: “Eu fui me despedir com gratidão no coração só para agradecer por tudo o que vivi. Sei que você está começando na Record e eu quero só desejar o melhor. As pessoas falam que as coisas que eu toco têm sorte, então muita sorte para você”.

Desde que a decisão de não renovar o contrato com a Record foi divulgada há alguns meses, o nome da eterna Rainha dos Baixinhos foi especulado para o casting da Globo.

No ano passado, inclusive, ela lançou um livro pela editora do grupo e também esteve em vários programas da concorrência.

Porém, a famosa já revelou o seu destino, pelo menos por enquanto: “Itália. Estou vendo Toscana, vi algumas casas já lá. A minha filha [Sasha] gosta muito da Itália, a gente tem cidadania italiana, então acho que tem essa grande possibilidade”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários