Alan Rick pede ao MS edital urgente do Mais Médicos para atender o AC e estados em colapso

O deputado federal Alan Rick (DEM) afirmou na nesta segunda-feira (8) que solicitou oficialmente ao Ministério da Saúde a publicação urgente do novo edital do Programa Mais Médicos para atender os estados que estão com o sistema de saúde em colapso de atendimento devido a Covid-19, como é o caso do Acre.

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindimed) denunciou que não há médicos suficientes para atender os pacientes com covid-19, em especial em Cruzeiro do Sul, onde os poucos profissionais que têm estão trabalhando em longos plantões, estando no limite e esgotados.

O parlamentar pede ainda que o Ministério da Saúde publique urgentemente o edital e cumprir a lei do programa que manda convocar os médicos brasileiros formados no exterior quando os médicos com CRM não preenchem as vagas.

De acordo com Alan Rick, a Secretaria de Atenção Primária (Saps) informou que o novo edital deverá ser publicado entre o fim de fevereiro e início de março. Mas lembrou que, em março quando começou a pandemia, o Estado tentou evitar o ocorre agora e o governador Gladson Cameli apresentou um edital para contratar 58 médicos de forma emergencial, porém, o Conselho Regional de Medicina (CRM) entrou com uma ação na Justiça para evitar a contratação de médicos formados no exterior.

“Mas nós temos uma legislação, que é a Lei do Programa Mais Médicos que permite a contratação d emédicos sem CRM para fins emergenciais, que é o próprio Mais Médicos, um programa de três anos”, explicou Alan Rick.

“Ora, o que vale mais neste momento, uma reserva de mercado ou salvar a vida das pessoas?”, questionou o parlamentar.A solicitação por escrito do deputado federal pede que o Acre seja olhado com atenção pelo Ministério e garante que se for preciso, vai lutar na Justiça para garantir que a demanda de médicos no Acre seja suprida.

O governador Gladson Cameli também disse que vai solicitar ao governo federal a contratação de profissionais da saúde. Ele compartilha da mesma ideia do deputado: que possam ser contratados os médicos formados no exterior diante da situação de emergência enfrentada. “Quando não houver médicos com CRM que queiram trabalhar, que a gente possa chamar os profissionais formados nos países vizinhos”, argumentou durante entrevista ao ContilNet.

Cameli disse já acionou a Procuradoria Geral do Estado (PGE) que busque meios jurídicos que permitam a contratação imediata.

Colapso

No fim de semana o Acre entrou em colapso na saúde. Cruzeiro do Sul foi o primeiro município a lotar todos os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis no domingo (7). No mesmo dia, Rio Branco também atingiu o limite máximo. Ontem mesmo o governador Gladson Cameli enviou equipamentos para a abertura de cinco novos leitos no Juruá, e nesta segunda (8), anunciou oito nas UTIs no Pronto Socorro de Rio Branco.

Mas mesmo que hajam UTIs, sem médicos não há como tratar os pacientes.

