Vereador tem propriedade invadida e acaba rendido e amarrado por criminosos

O vereador Ademir ACS teve a propriedade rural invadida por bandidos no início da tarde desta quarta-feira (1), no km 7 do Ramal Mendes Carlos 1, na zona rural do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo foi apurado pelo site Informativo Plácido, o vereador Ademir, que também é agente comunitário de saúde, estava na casa de um vizinho dele conversando, quando visualizou que havia dois homens não identificados andando em sua prioridade rural.

O vereador foi até os homens para ver do que se tratava, foi quando o parlamentar foi rendido e amarrado e obrigado a entregar uma motocicleta e o celular para os assaltantes que estavam armados e ameaçando o vereador. Após a ação, a dupla saiu em um veículo em alta velocidade pelo ramal Mendes Carlos 1, em direção à zona urbana da cidade.

Após alguns minutos que Ademir havia saído da casa desse vizinho e não mais voltou, o homem, por curiosidade foi ver onde o vereador estava, e acabou encontrando a vítima amarrada. O vereador foi desamarrado e comunicou à Polícia Militar, que esteve no local, pegou as características dos criminosos e da moto que foi roubada. Os policiais fizeram diligências pelos ramal do município, mas até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

O caso foi registrado e será apurado pela Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro.