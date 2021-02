Amazonas tem quase quase 200 pacientes com covid-19 em fila por leitos

A última viagem foi feita no dia 10 de fevereiro, para o Rio de Janeiro, na qual foram transferidas 13 pessoas. Ao todo, 558 já foram levadas para tratamento fora, sendo 542 com Covid. O número representa pouco mais de 1/3 do prometido pelo ministro da saúde, Eduardo Pazuello, que disse que seriam, ao menos, 1,5 mil transferências.

O Amazonas enfrenta colapso no sistema de saúde, após um aumento no número de casos, internações e mortes por Covid-19. Até a sexta-feira (19), o estado já havia registrado um pouco mais de 303 mil casos da doença, e mais de 10 mil mortes.

O estado também passou por uma crise de abastecimento de oxigênio e o governo montou uma operação para abrir novos leitos e para transferir pacientes para outros estados.

Ao G1, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-AM) disse que as transferências não estão suspensas, mas só acontecerão caso não haja oferta de leitos em Manaus e se houver paciente com perfil moderado e estáveis para viajar de avião.

Segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância e Saúde (FVS-AM) de sexta-feira (19), o estado tem 175 pessoas com Covid esperando um leito, seja clínico ou de UTI. Durante o colapso no estado, eram mais de 600 pacientes com Covid nessa fila.

Em Manaus, são 86, sendo 81 na rede pública (60 à espera de um leito clínico e 21 de UTI), e cinco na rede privada, enquanto no interior são 89 (49 clínicos e 40 de UTI).

Atualmente, a taxa de ocupação em leitos de UTI Covid na capital está em 90,85%, e 80,49% em leitos de UTI geral. Em relação aos leitos clínicos, há 68,11% de ocupação para Covid, e 73,25% geral.

Os pacientes com Covid que ainda aguardam por transferência estão em unidade de baixa ou média complexidade, como SPAs e UPAs. O G1 questionou a SES sobre o motivo desses 175 ainda aguardarem transferência, e aguarda resposta.