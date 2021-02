Após confusão e fila, Prefeitura amplia pontos de vacinação e divulga idade contemplada

Após a longa fila de espera e a confusão ocorrida na quinta-feira (25) para vacinação dos idosos contra a covid-19 no drive thru montado pela Prefeitura de Rio Branco nopátio do antigo Detran, em frente ao 7º BEC, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulgou oficialmente a idade dos que serão imunizados e dois novos pontos de drive thru, além de 3 unidades de saúde onde as vacinas estão sendo aplicadas.

Entenda: Fila, polícia e desinformação: idosos vão ao drive thru e saem sem ser vacinados na Capital

Nos dias 26 e 27 de fevereiro e 1 de março, os idosos com idade igual ou acima de 74 anos poderão receber o imunizante em modelo drive thru, no pátio antigo Detran, na Avenida Nações Unidas, no Via Verde Shopping, e na Arena da Floresta.



A Unidade de Referência de Atenção Primária Roney Meireles (Urap), Conjunto Adalberto Sena; Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Cláudia Vitorino – no bairro Taquari e a Policlínica Barral y Barral, no Conjunto Tangará também estarão imunizando os idosos na faixa etária acima de 74 anos.

Para ser imunizado, é necessário apresentar documento com foto e o CPF, e, se possível, o Cartão SUS. Seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso de máscara é obrigatório, além dos cuidados higiênicos e distanciamento social.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários