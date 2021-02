Atlético-AC anuncia cinco reforços; Miller e Tiaguinho são aguardados

Com a comissão-técnica formada e a chegada de reforços, o clube espera a liberação das autoridades de saúde para retornar os treinamentos no estádio Adauto Frota, o Frotão

O Atlético-AC iniciou a semana com o anuncio de cinco reforços para a disputa do Campeonato Acreano, Copa do Brasil e Série D. Os quatro atletas já estão em solo acreano. Trata-se dos jogadores Felipe Thiago e Wesley (zagueiros), Léo Baiano, volante com passagem pela equipe do Atlético Gloriense-SE e Douglas (atacante). O zagueiro Breno Thiago, antes dado como certo no clube, alegou problemas familiares e não reforçará mais o time celeste.

Outros dois jogadores são aguardados no clube. O goleiro Miller, com passagem vitoriosa pelo clube, e campeão ano passado pelo Galvez, e o lateral-esquerdo Tiaguinho, ex-Jequié-BA, também ex-Galvez, são aguardados.

Leia mais em NA MARCA DA CAL, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários