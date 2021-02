Atlético-AC dispensa três atletas e recebe mais dois reforços para sequência da temporada

Em processo de reformulação do elenco para sequência da temporada, o Atlético-AC anunciou nesta quarta-feira (24) chegadas e saídas de jogadores. O Galo Carijó decidiu dispensar dois atletas e acatar o pedido de rescisão contratual de outro. Em contrapartida, recebeu dois reforços em Rio Branco (AC), nessa terça-feira (23).

Segundo a assessoria de comunicação do Atlético-AC, o zagueiro Alisson e o atacante Ayrton, enviados ao clube a pedido de um empresário, não foram aprovados em testes feitos por uma equipe composta por preparador físico, fisioterapeuta e fisiologista.

Já o atacante Marcus Vinícius, que tinha contrato até o fim de 2022, pediu para sair em busca de outras oportunidades.

Anunciados como reforços em janeiro, o atacante Daniel Caiçara, ex-Sousa-PB, e o meia-atacante Fernando, que defendeu o próprio Atlético-AC na última temporada, chegaram na capital acreana. Nesta quinta-feira (25), estão previstas as chegadas do lateral-esquerdo Tiaguinho e do volante Maicon.

– Com essas chegadas, a gente fecha o nosso elenco profissional com 23 jogadores e vamos trabalhar apenas com cinco jogadores da base. O Zé Marco vai fazer um trabalho reduzido com esses profissionais para começar o estadual e estamos aguardando a liberação para poder fazer o trabalho no campo – explica Cely Gomes, da assessoria de comunicação.

O Atlético-AC estreia no Campeonato Acreano contra o Andirá. O estadual, previsto para começar dia 7 de março, no entanto, pode ser adiado por causa do decreto emergencial do Governo do Acre que está em vigor. O Galo Carijó também tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D e Copa Verde na temporada.

