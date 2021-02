Conheça o curso de Medicina ofertado pelo Centro Universitário Uninorte

A medicina, num sentido amplo, lida com a prevenção e cura das doenças humanas

O curso de Medicina do Centro Universitário Uninorte tem o objetivo de formar profissionais capazes de atuar em todos os níveis de atenção à saúde, como agentes de transformação social. Na instituição a humanização é aliada ao desenvolvimento científico e tecnológico, com formação médica generalista e da família, necessária para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS) em equipe multidisciplinar, com respeito e compromisso aos pacientes.

A graduação dispõe de um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores, profissionais de destaque nas suas áreas de atuação que incentivam a pesquisa e prezam por metodologias ativas de ensino. Para somar na formação, a Uninorte possui um dos mais modernos Centros de Simulação Realísticos da Região Norte, com 28 laboratórios de saúde e laboratórios morfofuncionais, ambulatórios médicos, salas de tutoria e a melhor biblioteca do Estado com acervo físico, E-book, periódicos médicos e base de dados.

Ademais, na Uninorte as disciplinas são integradas e o aprendizado é baseado no modelo PBL (Problem Based Learning), em português Aprendizagem Baseada em Problemas, focado na resolução de problemas. Além disso, o acadêmico desde os primeiros períodos possui em sua grade aulas práticas para desenvolver ainda na graduação diversas habilidades para atender a população da melhor forma quando chegar no mercado de trabalho.

O mercado de trabalho para o médico é extenso, ele pode atuar em todos os níveis de atenção à saúde, o médico pode trabalhar em clínica médica, no ramo pediatria; cirurgia geral, cirurgia plástica, ginecologia e obstetrícia, anestesiologia, cardiologia, medicina do trabalho; ortopedia e traumatologia, urologia, oftalmologia, gastroenterologia e professor. Também podendo trabalhar em clubes e instituições esportivas, hospitais públicos ou privados, ser empreendedor tendo o próprio consultório médico e outros.

Para sua formação, escolha uma instituição devidamente capacitada que possa oferecer uma boa estrutura e ensino de qualidade. Inscreva-se no Vestibular do Centro Universitário Uninorte. Por meio do link https://vestibular.uninorteac.edu.br/.

