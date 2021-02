Covid-19: Brasil ultrapassa a Itália em número total de vacinados

Em duas semanas desde o início do processo de vacinação, o Brasil já conseguiu ultrapassar a barreira de 2 milhões de pessoas imunizadas. Em comparação com as outras nações do mundo, o número é bastante significativo e coloca o país na oitava colocação em números absolutos de doses distribuídas. Até às 18 horas desta segunda-feira, 1º de fevereiro, o Brasil já havia vacinado 2.203.937 pessoas.

Quem mais vacinou até agora foram os Estados Unidos, que já conseguiram proteger mais de 31 milhões de pessoas contra a Covid-19. A China e o Reino Unido completam o pódio da lista (confira os números ao final da matéria).

