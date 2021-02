Festival Lollapalooza deve anunciar adiamento, diz colunista

O Festival Lollapalooza, realizado em São Paulo, deve ser o próximo a anunciar seu adiamento. A informação foi dada pelo colunista Ancelmo Gois nesta terça (23/2) no jornal O Globo. Por enquanto, a organização do evento não se pronuncia sobre qualquer novo adiamento.

A incerteza em torno do festival é por conta da pandemia do coronavírus, ainda sem controle no Brasil. A porcentagem da população vacinada ainda é muito baixa e as projeções são desanimadoras.

