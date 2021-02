Justiça decreta falência da boate Love Story, ícone da boemia em São Paulo

A Justiça de São Paulo decretou a falência da boate Love Story, tradicional casa noturna no centro da capital paulista. A boate que se tornou um ícone da boemia paulistana enfrentava problemas financeiros, e a pandemia da covid-19 agravou a situação do estabelecimento.

Conhecida como “A Casa de todas as Casas”, a Love Story havia entrado com pedido de recuperação judicial em agosto de 2018, quando a boate tinha uma dívida de cerca de R$ 1,7 milhão. Com a impossibilidade de funcionar por conta da pandemia de covid-19, a Love Story descumpriu o plano de recuperação, o que resultou no decreto de falência.

