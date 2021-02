Kendall Jenner é acusada de editar foto usando lingerie

A supermodelo da Victoria’s Secret, Kendall Jenner, 25, foi acusada pelos fãs de promover padrões corporais irreais após publicar no Instagram uma foto editada usando roupas íntimas, na sexta-feira (12). Ela virou assunto nas redes sociais pelo corpo esbelto e a calcinha vermelha minúscula que usava.

Fãs teriam visto uma série de falhas de Photoshop na foto da última linha da SKIMS, marca da irmã Kim Kardashian, postadas na rede social, segundo o jornal Mirror. O post de Kendall na sua rede social rendeu mais de 12 milhões de curtidas.

Kendall e as irmãs Kim, Kourtney e Khloe Kardashians, e Kylie e Kendall Jenner, irão estrear com um novo programa na plataforma em meados do final de 2021. A 20º e última temporada de Keeping Up with the Kardashians (“acompanhando os Kardashians” em tradução livre) vai ter os episódios inéditos exibidos no início do próximo ano.

No ar desde 2007, o reality show derivou outros 12 programas (os chamados spin offs). São eles Kourtney & Khloe Take Miami, Kourtney & Kim Take New York, Kourtney & Kim Take Miami, Kourtney & Khloe Take the Hamptons, Khloe & Lamar, Sex with Brody, I Am Cait, DASH Dolls, Life of Kylie, Rob & Chyna, Revenge Body com Khloe Kardashian e Flip It Like Disick.

A parceria de 14 anos da família com o canal E! não foi afetada. Em sua declaração, a empresária e socialite Kim Kardashian agradeceu aos produtores da emissora. “Sou extremamente grata a todos que assistiram e apoiaram a mim e à minha família nos últimos 14 anos incríveis. Este programa nos tornou quem somos e eu estarei em dívida para sempre com todos que desempenharam um papel na formação de nossas carreiras e mudando nossas vidas para sempre”, escreveu.

Em comunicado, o E! disse que o programa vai fazer falta em sua grade. “Vamos sentir falta deles de todo o coração, [mas] respeitamos a decisão da família de viver suas vidas sem nossas câmeras.” A 19º temporada foi lançada no dia 17 de setembro.

Kris Jenner, a matriarca da família, comentou sobre a novidade em seu Twitter, onde fez questão de ressaltar que está animada com o contrato. Além do Hulu, o programa deverá ser transmitido na plataforma STAR India, também empresa da Disney.

