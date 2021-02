Logo após dar à luz, mulher descobre que pai de seu filho fugiu com sua mãe

Jess Aldridge está vivenciando uma traição dupla justamente no momento em que precisava de maior apoio.

A jovem de 24 anos havia acabado de voltar para casa, no Reino Unido, depois de dar à luz Reuben quando descobriu que sua mãe, Georgina, tinha fugido com seu namorado, Ryan Shelton, e se mudado para um lugar a quase 50 quilômetros de distância.

A relação começou no ano passado quando Jess estava grávida e se mudou com Ryan para a casa de seus pais, tudo com a intenção de que Georgina ajudasse a cuidar do novo bebê e de sua outra filha.

Entretanto, a convivência foi a pior possível, conforme a inglesa relatou ao jornal The Sun, porque Georgina e Ryan flertavam o tempo todo. “Sentia que algo estava rolando durante meses, mas nunca quis acreditar”, contou.

Ela chegou a confrontar os dois em certo momento, só que ambos negaram qualquer envolvimento.

Horas após o parto, que aconteceu em 28 de janeiro, a Jess recebeu uma mensagem de texto de Ryan terminando a relação, com a justificativa de que estava cansado de ser acusado de ter um caso com Georgina.

“Quando voltei para casa do hospital, todas as coisas tinham sumido. Eu sabia que Ryan estaria com minha mãe, mas nenhum deles assumia”, declarou Jess.

A verdade veio à tona mais tarde: “Eles finalmente admitiram para mim que estavam juntos alguns dias depois”.

“Minha mãe me disse que não pode escolher por quem se apaixona e Ryan me disse a mesma coisa. Foi um chute na cara, eles haviam planejado isso durante toda a minha gravidez”, desabafou.

Agora, a jovem voltou a morar onde vivia anteriormente com Ryan, cuida dos filhos sozinha e conta com o apoio de seu pai e sua irmã.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários