Mike Tyson usa “maratona sexual” para justificar derrota em Tóquio

Há 31 anos, Mike Tyson perdeu três títulos mundiais, em 11 de fevereiro de 1990, ao ser nocauteado por Buster Douglas, em Tóquio, no Japão. Em sua autobiografia, “Mike Tyson: a verdade nua e crua”, o lutador atribuiu esta derrota a uma “maratona sexual”.

“Um dia antes da luta eu fiz sexo com duas empregadas domésticas ao mesmo tempo”, contou. “No dia 8 de janeiro de 1990, peguei um avião para voar para Tóquio, gritando e chorando. Não queria lutar, tudo o que me interessava era festejar e fazer sexo com mulheres.”