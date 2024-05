VÍDEO: Influencer agride namorada do pai, 50 anos mais nova

A briga de uma influenciadora de Minas Gerais com a suposta namorada do pai, mais de 50 anos mais nova que ele, viralizou nas redes sociais no fim de semana. Nas imagens, que estão circulando na web, Ana Paula Marçal aparece enf0rcando, dando tapas e chutes na moça, de 26 anos, que estaria grávida do idoso.

“Sai de perto do meu pai. Você vai m4tar ele. Meu pai tem mais de 80 anos e você fazendo isso com ele. Vai pedir quem te engravidou para tratar de você, cachorra”, dispara a filha, agredindo a “madrasta”, que não teve seu nome revelado.

Após dar mais tapas, a vítima aparenta se sentir mal e Ana Paula continua: “Vagabvnda, para de fungir. Quer passar mal? Te quebro no meio, te levo para o hospital e você passa mal lá”.

Uma outra mulher está gravando enquanto Ana Paula Marçal, de 43 anos, grita para a suposta namorada do pai esperar porque a Polícia Militar foi acionada e a acusa de roubar dinheiro do senhor que, de acordo com a filha, está em tratamento de demência.

Em nota, a polícia informou como foi o procedimento e a denúncia: “A solicitante relatou que a moça foi agredida porque tinha um relacionamento com o pai dela, que é um senhor mais velho e que está em tratamento de demência. Disse que essa mulher estava dando prejuízo financeiro para o pai dela. Então, ela foi até o local para tirar satisfação”.