Morre mãe dos Vianas, família refém, vacina Russa no AC e outras; veja as mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

Esposa de coronel é acusada de furar fila da vacina e morre mãe de Jorge e Tião Viana

A esposa do Coronel Ulysses Araújo, Dayanna Menezes, foi acusada de furar a fila da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (8), em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Morreu na tarde desta segunda-feira (8), em Rio Branco, Silvia Macêdo das Neves, ao 95 anos. Ela é mãe do ex-senador Jorge Viana e do ex-governador Tião Viana. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Gladson faz exonerações e Thor Dantas diz que ‘fenômeno de Manaus’ começou no AC

O governador Gladson Cameli resolveu, na manhã desta terça-feira (9), fazer algumas mudanças em setores do governo. Os decretos foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado (DOE). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O médico infectologista Thor Dantas fez um sério alerta para a população e para as autoridades sanitárias do Acre: “O mesmo fenômeno que se viu em Manaus começou aqui”. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Casal é mantido como refém de criminosos no conjunto Vilage e Prefeitura da Capital usa foto de idoso falecido como vacinado contra covid-19

Informações que chegaram ao ContilNet na noite desta quarta-feira (10) dão conta de que uma família estaria sendo mantido como reféns de criminosos em uma residência localizada no Conjunto Vilage Valdemar Maciel, localizada na rua João 23, nas proximidades do supermercado Mercale. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Os filhos do senhor João Francisco de Melo está indignada com a Prefeitura de Rio Branco. Em uma publicação no Facebook, a filha de João, Inêz, diz que o site da Prefeitura utilizou uma foto de seu pai afirmando que ele havia sido vacinado contra a covid-19 nesta quarta-feira (10). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Secretário é acusado de ameaçar ex-procuradora de morte e jovem mata família de curandeiro a facadas e deixa dois feridos no AC

Em entrevista ao vivo ao site Acrelândia Ao Vivo nesta quinta-feira (11), a ex-procuradora do município de Acrelândia, a advogada Helciria Albuquerque dos Santos Sá, faz graves acusações contra o secretário de administração e da Casa Civil da região, Nésio Mendes de Carvalho. Diante das dificuldades, a advogada pediu exoneração do cargo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Três pessoas foram mortas a golpes de faca e duas ficaram feridas na noite desta terça-feira (9), no Seringal Canadá, na zona rural do município de Feijó, no interior do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA. SEXTA-FEIRA Funcionários públicos e empresários no Acre são presos por fraude em licitação e Gladson quer comprar Sputnik V

Como resultado da “Operação Trojan”, a Delegacia de Combate à Corrupção da Polícia Civil do Acre apresentou nesta sexta-feira (12), em coletiva à imprensa, o cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão em desfavor de pessoas envolvidas em fraudes em licitações públicas. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O governador Gladson Cameli admitiu ao ContilNet que deverá solicitar a compra de lotes da vacina Sputnik V, produzida na Rússia, para imunização da população do Acre estimada em mais de 800 mil habitantes. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

