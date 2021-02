Motorista de aplicativo que participava de roubos em Rio Branco é preso

O trabalho investigativo da Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) possibilitou que agentes da especializada pudesse efetuar a prisão J. N. P. de 27, ao final da tarde da última terça-feira (15), no bairro Adalberto Sena.

O investigado é motorista de aplicativo e está envolvido diretamente em pelo menos quatro roubos a residências na capital.

Uma ação exitosa dos agentes da especializada logrou êxito no cumprimento de de mandado judicial e prender o indivíduo no bairro Adalberto Sena.

O acusado era investigado em participar da quadrilha que foi presa em flagrante pela Polícia Militar em um roubo com refém em uma residência no Conjunto Village Maciel no último dia 10 e que já era investigada pela Polícia Civil em pelo menos, 04 roubos nos últimos meses.

A quadrilha que foi presa pela Policia Militar em flagrante já era investigada pela DCORE há pelo menos duas semanas e estava em vias de conseguir os mandados judiciais.

A quadrilha buscava anúncios de residências a venda em sites se vendas, entrava em contato com o vendedor, agendava horário, geralmente à noite, e já dentro do imóvel anunciava o roubo, levando os pertences da vítima.

Diante do cumprimento, o indivíduo foi conduzido à delegacia para procedimento praxe e em seguida recolhido ao presídio Francisco de Oliveira Conde.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários