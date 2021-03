MPF diz à Justiça que USP comprovou a eficácia do kit-Covid, mas universidade nega

A USP nega ter comprovado a eficácia desses medicamentos para o tratamento do coronavírus. Em nota publicada na página da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, disse que o seu estudo avaliou o uso de um outro medicamento, a colchicina, mas não os citados. “O estudo foi divulgado com informações equivocadas nas redes sociais”, afirma a universidade.

Na nota, a USP afirma que os resultados do estudo indicaram que a colchicina “pode ajudar a combater a inflamação pulmonar e a acelerar a recuperação de pacientes com as formas moderada e grave da doença”.

Apesar de chamar os estudos de “promissores”, a nota diz que os pesquisadores ressaltam que não é recomendado o uso indiscriminado da colchicina para prevenção ou tratamento da Covid-19. “É preciso um novo estudo com mais pacientes para confirmar os benefícios e analisar o comportamento do fármaco em casos mais graves da doença.”

Ao mesmo tempo em que o procurador Pinheiro Lages quer obrigar o Piauí a adquirir os medicamentos do kit-Covid, uma outra ala do Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para investigar supostos atos de improbidade administrativa do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

O inquérito foi instaurado em decorrência da utilização de recursos públicos na distribuição de medicamentos do kit-Covid que não têm eficácia comprovada.