Pela terceira vez consecutiva, Caio vence Prova do Anjo, dessa vez autoimune

No começo da tarde desta sexta-feira (26) aconteceu a prova do anjo da semana. A prova foi patrocinada pela C&A e os participantes tinham que escolher looks com roupas da loja após jogar dados que dariam “temas”, como noite romântíca, almoço em família, para relaxar etc.

Participaram da prova Gilberto, Caio, Rodolffo, Sarah, Carla Diaz, Juliette, Fiuk e Lumena.

Foto: Globoplay/Reprodução

Leia mais em IG, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários